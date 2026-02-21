Sanremo | bilocali al +11% corsa ai prezzi oltre 3.400€ mq

A Sanremo, i prezzi degli immobili sono in aumento, con un incremento dell’11% per i bilocali. La forte richiesta ha spinto i costi oltre i 3.400 euro al metro quadrato, attirando acquirenti interessati a soluzioni di pregio. Molti cercano appartamenti più piccoli ma di alta qualità, contribuendo a far salire i valori immobiliari. La tendenza si conferma con la continua crescita del mercato residenziale nella città ligure.

Sanremo è sempre più una piazza immobiliare di lusso, con prezzi in crescita e una domanda sostenuta, soprattutto per bilocali che rappresentano il segmento più dinamico del mercato. Un recente studio rivela come i costi variano significativamente a seconda della zona, con punte nel centro città e prospettive più accessibili nelle aree periferiche. L’analisi fornisce un quadro dettagliato intende investire nella città dei fiori. Sanremo, destinazione turistica di fama internazionale grazie al suo festival musicale, si conferma anche un polo di attrazione cerca una seconda casa o un investimento immobiliare.🔗 Leggi su Ameve.eu

