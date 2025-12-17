Bilocali a Milano i prezzi quartiere per quartiere | la mappa
Ecco una panoramica sui prezzi dei bilocali a Milano, suddivisi per quartiere. Con un costo medio di 5.594 euro al metro quadro, che registra un aumento del 4% rispetto all'anno precedente, l'analisi di Casa offre una mappa dettagliata delle quotazioni immobiliari nel capoluogo lombardo.
Il costo medio al metro quadro è di 5.594 euro ed è salito del 4% su base annua. I dati emergono da un'analisi condotta da Casa.it. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Il quartiere di Milano dove i prezzi degli affitti continuano a correre (+9,1%)
Leggi anche: Come cambia la mappa dei supermercati a Milano: discount in centro e piccoli store di quartiere
Qual è il tuo quartiere preferitoimmobiliare agenteimmobiliare milano casa casaaprimavista
Bilocali a Milano, i prezzi quartiere per quartiere: la mappa - 594 euro ed è salito del 4% su base annua. ilgiorno.it
Quattro zone seguono la top ten - In quattro zone di Milano i bilocali costano tra 300. ilgiorno.it
MILANO 2 / Immobilvale affitta 2 splendidi bilocali, arredati e in ottime condizioni. Accoglienti e pronti per essere abitati. Arredamento su misura, posto auto. Canone mensile: 1500,00 Euro, piano rialzato 1650,00 Euro, secondo piano con box Per informazioni: - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.