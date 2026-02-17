Comprare casa a Sanremo quanto costano i bilocali durante il Festival

Negli ultimi tre anni, a causa del Festival di Sanremo, le richieste di bilocali nella città sono aumentate notevolmente. La popolarità dell’evento ha portato molti a cercare un alloggio temporaneo o stabile, facendo salire i prezzi delle case in zona. Uno dei motivi principali è il grande afflusso di visitatori durante il periodo della kermesse.

Negli ultimi tre anni Sanremo è stato il comune dove si è registrato il maggior numero di ricerche di case tra le realtà non capoluogo. L'avvicinarsi del Festival della musica italiana contribuisce ad accendere i riflettori sulla città, ma l'interesse per il mercato immobiliare resta costante durante tutto l'anno. Casa.it ha effettuato un'analisi dei prezzi degli appartamenti in vendita a febbraio 2026 con particolare attenzione ai bilocali che rappresentano il taglio più richiesto. I prezzi medi degli appartamenti a Sanremo. Il prezzo medio degli appartamenti da uno a cinque locali in vendita a Sanremo è pari a 267.