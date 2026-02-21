Sanremo a Alghero | il Teatro Gavì Ballero diventa maxi-schermo

Il Teatro Gavì Ballero a Alghero si trasforma in un maxi-schermo per la finale di Sanremo, causando entusiasmo tra i residenti. La decisione di mostrare l’evento in pubblico nasce dalla volontà di coinvolgere la comunità e creare un momento di condivisione. Centinaia di persone si raduneranno nel teatro per seguire insieme la gara musicale. La serata promette di essere un’occasione speciale per vivere il festival in modo collettivo e partecipato.

Alghero si prepara a vivere una serata di grande partecipazione e condivisione: il Teatro Civico Gavì Ballero si trasformerà, sabato 28 febbraio, in un maxi schermo per la finale del Festival di Sanremo, offrendo ai cittadini un’esperienza unica e collettiva, simile all’atmosfera che si respira all’Ariston. L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Alghero, mira a portare l’entusiasmo e la convivialità del celebre evento televisivo nel cuore della città sarda. Il Gavì Ballero aprirà le sue porte gratuitamente al pubblico, consentendo a tutti di seguire insieme la grande finale del Festival, l’appuntamento più atteso del panorama televisivo italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

