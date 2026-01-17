Il Teatro Filarmonico di Verona diventa sala cinematografica | la musica raccontata sul grande schermo

Il Teatro Filarmonico di Verona si trasforma in sala cinematografica, offrendo un’occasione di incontro tra musica e cinema. Un spazio che unisce il fascino del palcoscenico e la proiezione sul grande schermo, favorendo un dialogo tra arti diverse. Un’iniziativa pensata per rendere la cultura accessibile e di qualità, valorizzando il patrimonio artistico e musicale della città.

Il Teatro Filarmonico che si fa sala cinematografica, la musica che passa dal palcoscenico allo schermo e ritorna dal vivo, il dialogo tra arti diverse come cifra di una proposta culturale accessibile e raffinata. Con queste premesse Fondazione Arena di Verona inaugura una nuova rassegna, "Musica.

