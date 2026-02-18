Una serata speciale per la riapertura dell' oratorio | maxi schermo per seguire la finale di Sanremo con Laura Pausini

Sabato 28 febbraio alle 20.30, l’Oratorio dell’Annunziata riapre con una serata speciale dedicata alla finale di Sanremo, trasmessa su un maxi schermo all’interno della struttura. La ristrutturazione dell’edificio, completata di recente, permette ora alla comunità di riunirsi per eventi culturali e sociali, come questa occasione dedicata alla musica italiana. Durante la serata, i partecipanti potranno seguire la gara tra gli artisti mentre condividono momenti di convivialità.

Fissata la riapertura dopo i lavori di ristrutturazione. Per l’occasione l’Oratorio diventa “Salotto Festival” per seguire la finale con Laura Pausini tra i co-conduttori Sabato 28 febbraio alle ore 20.30 si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Oratorio dell’Annunziata, restituito alla cittadinanza dopo i lavori di ristrutturazione che ne hanno valorizzato gli spazi, rendendolo nuovamente fruibile per iniziative culturali, sociali e comunitarie. L’edificio torna così a disposizione della comunità come spazio di incontro, partecipazione e attività culturali, con l’obiettivo di diventare un luogo aperto alla vita del paese.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

“Sarà con me e con Laura Pausini per tutta la seconda serata del Festival”: Carlo Conti annuncia Achille Lauro a SanremoCarlo Conti annuncia che Achille Lauro salirà sul palco di Sanremo nella seconda serata, il 25 febbraio.

Sanremo, Giorgia ospite speciale per duettare con Laura PausiniDurante il Festival di Sanremo, si prevede la partecipazione di Giorgia come ospite speciale, in occasione di un duetto con Laura Pausini sul brano

