Parcheggi gratis e navette Plauso di Confcommercio

E' un plauso convinto quello di Confcommercio nei confronti del "pacchetto" di misure in materia di sosta e trasporto pubblico promosso dal Comune, in collaborazione con Lucca Plus e Autolinee Toscane, per le settimane che precedono l'arrivo del Natale e delle festività di fine anno. "Salutiamo con estremo favore – dichiarano i vertici dell'associazione di Palazzo Sani – il piano predisposto dall'amministrazione che coinvolge sia i parcheggi a stallo blu che le corse delle navette. Indubbiamente si tratta di misure lodevoli nelle intenzioni, pensate per favorire un più comodo accesso alla città nei giorni clou dello shopping natalizio, e al tempo stesso concrete e di reale utilità per i cittadini".

