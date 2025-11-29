Lucca parcheggi e navette gratis per Natale Ecco dove

Lucca, 29 novembre 2025 – Durante le feste di Natale, a Lucca, per 20 giorni, cittadini e visitatori potranno accedere con maggiore facilità nel centro storico, per poter effettuare acquisti e partecipare al fitto calendario di eventi di Lucca Magico Natale. Questo l'obiettivo delle novità che riguardano sosta e trasporto pubblico. Grazie alla collaborazione fra amministrazione comunale e Lucca Plus a partire da lunedì 1 dicembre e fino a martedì 6 gennaio 2026 compreso i parcheggi in struttura Cittadella – Palatucci – Carducci e Mazzini saranno gratuiti dalle ore 17 alle ore 20 dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi e prefestivi.

