Prima di Sanremo 2026 la classifica degli album dice che il rap non è morto ma al Festival è quasi assente
La classifica degli album di questa settimana rivela che il rap mantiene una presenza significativa, ma al Festival di Sanremo 2026 il genere appare quasi assente. Prima di partire, molti artisti rap hanno pubblicato nuovi dischi, sperando di conquistare il pubblico. Tuttavia, la scaletta ufficiale mostra pochi nomi legati a questa scena musicale. La scelta degli organizzatori sembra privilegiare altri generi, lasciando il rap ai margini dell’evento. La domanda resta: il pubblico potrà comunque apprezzare le esibizioni?
Il Festival di Sanremo 2026 è alle porte e l'ultima classifica FIMI ci dice che, guardando la composizione, forse si poteva azzardare un po' di rap in più. Luchè l'unico Big in top 100.🔗 Leggi su Fanpage.it
NAYT: esce l’album “io Individuo” contiene il brano “Prima che” in gara al Festival di SanremoNAYT annuncia l’uscita del suo nuovo album “io Individuo”, prevista per il 20 marzo, dopo aver condiviso il singolo “Prima che”, che partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo alla 76ª edizione.
