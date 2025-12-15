I vincitori di Sanremo Giovani | chi sarà sul palco dell’Ariston a febbraio La proposta di Carlo Conti a Welo

Sono stati annunciati i vincitori di Sanremo Giovani, completando così il cast ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Dal 24 al 28 febbraio, sul palco dell’Ariston si esibiranno i 34 artisti selezionati, tra cui i quattro giovani promesse. La manifestazione, condotta da Carlo Conti, si prepara a regalare un’edizione ricca di musica e novità.

Sanremo, 14 dicembre 2025 - E adesso il cast dei cantanti in gara è completo. Con l’annuncio dei nomi dei quattro concorrenti della sezione delle Nuove Proposte è infatti ufficiale tutta la squadra dei 34 - 30 Big più 4 Nuove Proposte - che si esibiranno dal 24 al 28 febbraio sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2026. La finale di Sanremo Giovani. Domenica 14 dicembre in Prima serata su Raiuno è andato in onda dal Teatro del Casinò di Sanremo ‘Sarà Sanremo’, ovvero l’atto finale di Sanremo Giovani condotto da Gianluca Gazzoli e da Carlo Conti. A sfidarsi sono stati Antonia con il brano ‘Luoghi perduti’, Angelica Bove con ‘Mattone’, Nicolò Filippucci con ‘Laguna’, Seltsam con ‘Scusa mamma’, Senza Cri con ‘Spiagge’ e Welo con ‘Emigrato’. Quotidiano.net

