Stavolta Bypasso conclude la stagione di teatro da Kamera all' Agricantus | lo spettacolo di Vitanza e Solimeo

Palermotoday.it | 12 dic 2025

Stavolta Bypasso chiude la stagione di teatro da Kamera all'Agricantus con lo spettacolo di Gaia Vitanza e Giulia Solimeo, intitolato «La medicina sta alle donne, come una salopette 6-8 anni sta a Michael Jordan». L’evento, in scena martedì 16 dicembre alle ore 21, rappresenta il finale di questa rassegna teatrale, offrendo uno spettacolo che affronta temi di attualità e riflessione.

