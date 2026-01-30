Il circo delle scelte coraggiose | al Teatro Agricantus va in scena lo spettacolo per famiglie

Il Teatro Agricantus di Palermo si prepara ad accogliere una domenica speciale. Alle 16, la compagnia I Trovatori di Castelbuono metterà in scena “Il circo delle scelte coraggiose”, uno spettacolo pensato per le famiglie. È il primo appuntamento della stagione “Il teatro è una favola vivente”, dedicata ai più piccoli, e promette di portare il pubblico in un mondo fatto di avventure e decisioni importanti. La regista Delia Oddo firma anche la scrittura dello spettacolo, che si svolge in un’atmosfera allegra e coinvolgente

Una compagnia di artisti girovaghi, disperati perché ormai privi di un qualunque pubblico, per sbarcare il lunario ha dovuto vendere tutti i carri, i cavalli e abbandonare il suo amato circo. La loro stessa vita. Se da un giorno all’altro qualcuno ti portasse via il tuo sogno, cosa saresti disposto a fare per riaverlo? Ecco che in questa favola bizzarra sembra esserci una soluzione: firmare il contratto con una ditta chimica che li ingaggerebbe per fare pubblicità ai loro prodotti. A una sola condizione: la compagnia dovrebbe abbandonare Eli, una ragazzina dodicenne, orfana e ammalata che da tre anni fa parte della famiglia, rimasta gravemente offesa da una catastrofe chimica causata proprio dalla stessa azienda che ora vorrebbe assumerli.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Palermo Teatro Al Florian va in scena lo spettacolo per famiglie “Le avventure delle sorelle e dei fratelli Pollicicchio” Al teatro Fenaroli di Lanciano va in scena lo spettacolo "Tanto vale divertirsi" Sabato 24 gennaio 2026 alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano, si terrà lo spettacolo di prosa La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Palermo Teatro Argomenti discussi: Roma | Riccardo III. Il potere a pezzi; I Trovatori in tournée tra Sicilia e Lazio: nuove date per il progetto teatrale di Sepillo da Ypsigro; Biancaneve e Circo Mirandola: i prossimi eventi per le famiglie a Verona; Andria, il circo autorizzato in via Vecchia Barletta davanti all’accesso di una scuola: Scelta incomprensibile. In città manca un’area attrezzata. TEATRO PER RAGAZZI Circo delle scelte coraggiose arriva al Teatro Agricantus Domenica 01 febbraio Ore 16:00 Uno spettacolo di teatroragazzi (dai 4 anni in su) che parla di coraggio, amicizia, inclusione ed ecologia, ispirato a La favola dei saltimbanc - facebook.com facebook

