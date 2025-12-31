Il sindacato ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile revoca del servizio medico di notte nel carcere di Sciacca, sollevando dubbi su rischi per la salute dei detenuti e sulla sicurezza complessiva. La questione riguarda l'importanza di garantire assistenza sanitaria continua all’interno delle strutture detentive, evidenziando come la mancanza di un servizio medico notturno possa avere conseguenze significative sul benessere dei detenuti e sulla gestione della sicurezza.

Preoccupazione a Sciacca per la possibile revoca del servizio sanitario serale e notturno all’interno della casa circondariale. A lanciare l’allarme è il Sinappe, Sindacato nazionale autonomo di Polizia penitenziaria, che parla di una misura che, se confermata, rischierebbe di mettere in crisi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

© Agrigentonotizie.it - Carcere senza medico di notte, l’allarme del sindacato: “A rischio salute detenuti e sicurezza”

Leggi anche: Gubbio, è allarme Consultorio. Manca il medico, salute a rischio

Leggi anche: Il sindacato: "Allarme cimici in carcere"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Violenza in carcere. Appiccano incendio e minacciano agenti; Lavoro nero e norme di sicurezza violate: chiusi un bar e un negozio. Otto denunce e multe per 150.000 euro.

Carcere senza medico di notte, l’allarme del sindacato: “A rischio salute detenuti e sicurezza” - Il Sinappe denuncia la decisione che limiterebbe l’assistenza medica alle sole ore diurne: “Intervengano Asp e dipartimento di Medicina penitenziaria” ... agrigentonotizie.it

Sarkozy e quella prima notte in carcere: gli insulti dei detenuti, l’isolamento e la tv - Roma, 22 ottobre 2025 – Nicolas Sarkozy, il primo presidente francese incarcerato della storia, ha trascorso la sua prima notte nel carcere della Santé. quotidiano.net

Sarkozy in carcere, prima notte in cella tra insulti e minacce degli altri detenuti - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy non sembra essere stato ben accolto nel carcere di Santè, l'unico ancora aperto nella capitale francese. tg24.sky.it

Sindacato, forte protesta dei detenuti nel carcere bolognese della 'Dozza'. 'Detenuto ingoia stecchino, medico nega ricovero in ospedale. Appiccato il fuoco' #ANSA x.com

Il Tribunale di Bari ha assolto una dottoressa del carcere di Bari e tre ex detenuti imputati, questi ultimi, per aver usato telefonini durante la detenzione e il medico per non averlo segnalato. - facebook.com facebook