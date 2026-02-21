Ostensione del corpo di San Francesco Assisi e l’evento storico | programma e informazioni Attesi in 500mila in un mese

Il corpo di San Francesco sarà esposto ad Assisi, attirando circa 500.000 visitatori in un mese. La città si prepara ad accogliere pellegrini da tutta Italia, con numerosi eventi religiosi e culturali in programma. Le autorità locali hanno allestito un percorso di visita sicuro e ben strutturato per gestire l’afflusso di persone. L’evento rappresenta un’occasione unica per riscoprire le radici spirituali e artistiche della città. L’inizio della mostra è previsto tra pochi giorni.

Assisi, 21 febbraio 2026 – La macchina organizzativa è stata messa a punto. Per un mese Assisi e l'Umbria diverranno il centro della cristianità. E' iniziata l'ostensione delle spoglie mortali di San Francesco. Il Santo d'Italia è al centro dell'attenzione per l'esposizione del corpo a ottocento anni dalla morte. Assisi vive un momento intenso, di profonda emozione e fede. L'esposizione farà divenire il centro umbro meta di pellegrini da tutto il mondo, che pregheranno di fronte alle spoglie mortali. Un programma intenso quello di Assisi in questo mese. Il corpo del santo patrono d'Italia è stato spostato, questa mattina, dalla sua tomba, situata nella cripta, e ora è eposto ai piedi dell'altare papale della chiesa inferiore.