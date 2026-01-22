Per la prima volta nella storia, il corpo di San Francesco sarà esposto ai fedeli nella Basilica di Assisi dal 22 febbraio al 26 marzo 2026. In occasione dell’ottavo centenario della sua morte, questa occasione permette di avvicinarsi in modo particolare alla figura del santo e alla sua eredità spirituale, offrendo ai visitatori un momento di riflessione e di devozione.

Articolo di Arturo Favella Nell’ottavo centenario della morte di San Francesco, il suo corpo sarà esposto alla venerazione dei fedeli dal 22 febbraio al 26 marzo 2026 nella Basilica di Assisi. Basilica di San Francesco – Chiesa inferiore, Assisi (PG). Un evento senza precedenti! L’ annuncio storico dato dalla Loggia delle Benedizioni del Sacro Convento di Assisi da Fra Giulio Cesareo, direttore della Sala Stampa, al termine della Santa Messa presieduta da mons. Camillo Cibotti, presidente della Conferenza Episcopale Abruzzo e Molise, insieme al cardinale Ángel Fernández Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi. 🔗 Leggi su Parlami.eu

