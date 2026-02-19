San Cataldo Nicosia Comitato quartiere Bigini replica al consigliere Modaffari

Il Comitato quartiere Bigini di Nicosia risponde alle dichiarazioni dell’ex sindaco Modaffari, che aveva criticato la presenza della rete del gas nel quartiere. La discussione si è accesa dopo che Modaffari aveva accusato il progetto di creare disagi ai residenti. Il comitato sostiene invece che l’installazione è già in fase avanzata e che i lavori stanno rispettando i tempi previsti. I cittadini attendono chiarimenti ufficiali prima di eventuali ulteriori interventi. La questione rimane al centro del dibattito locale.

San Cataldo, la Rete del Gas al Centro del Dibattito: il Comitato Bigini Contesta l'Ex Sindaco Modaffari. San Cataldo è al centro di una polemica sulla realizzazione della rete del gas nel quartiere Bigini. Il Comitato di Quartiere Bigini, guidato da Adriano Nicosia, ha replicato alle affermazioni del consigliere comunale Giampiero Modaffari, contestando le motivazioni del mancato completamento dell'opera durante il suo mandato da sindaco. La discussione riaccende i riflettori su una questione che da anni attende una soluzione concreta, sollevando interrogativi sulla gestione delle priorità amministrative e sul rapporto tra politica e cittadinanza.