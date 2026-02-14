San Benedetto | Quaresima tra scelte politiche e ricerca di leader per le prossime elezioni comunali

A San Benedetto, le tensioni tra le scelte politiche e la ricerca di un nuovo leader si fanno sentire, soprattutto dopo le recenti tensioni tra i vari gruppi di maggioranza e opposizione. La città si avvicina alle prossime elezioni comunali, e molti cittadini si chiedono chi guiderà il futuro amministrativo. Le discussioni si concentrano sulle candidature e sulle alleanze possibili, con alcuni cittadini che esprimono preoccupazione per l’incertezza che si crea intorno alla scelta del nuovo sindaco. La campagna elettorale si avvicina e le strade di San Benedetto si riempiono di incontri pubblici e comizi, mentre la popolazione att

San Benedetto al Voto: Quaresima e Scommesse Politiche per il Futuro della Città. San Benedetto del Tronto si prepara a una campagna elettorale comunale complessa e incerta. Mentre l'avvicinarsi della Quaresima invita alla riflessione, le principali coalizioni faticano a trovare una sintesi e nuove dinamiche emergono tra civici e gruppi centristi, con l'ex consigliere comunale Umberto Pasquali che valuta un'alleanza inattesa con il centrodestra. Il Centrodestra alla Ricerca di un Leader. La situazione a destra è tutt'altro che definita. Sandro Donati, presidente della Banca del Piceno, rimane al centro dell'attenzione, ma la sua possibile candidatura è ancora incerta.