Sammarco amaro dopo Sassuolo Verona | Fatti errori individuali grossolani c’è un aspetto che mi preoccupa

Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il tecnico dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, ha espresso preoccupazione per alcuni errori individuali evidenti durante la partita. Sammarco ha sottolineato che le distrazioni hanno influenzato il risultato e ha evidenziato la difficoltà di mantenere alta la concentrazione. La squadra ha mostrato segnali di nervosismo e ha commesso errori evitabili, che hanno pesato sul punteggio finale. La prossima partita sarà decisiva per migliorare l’approccio della squadra.

© Calcionews24.com - Sammarco amaro dopo Sassuolo Verona: «Fatti errori individuali grossolani, c’è un aspetto che mi preoccupa»

