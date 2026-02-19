Verona decimato Sammarco senza otto titolari per il Sassuolo
A causa di numerosi infortuni, il Verona affronta una partita difficile contro il Sassuolo. Otto titolari sono indisponibili, tra cui alcuni giocatori chiave come Sammarco, che non potrà scendere in campo. La squadra si presenta con molte assenze, costringendo l’allenatore a ripensare le scelte di formazione all’ultimo minuto. La situazione ha già creato tensione nello spogliatoio e preoccupa i tifosi, che temono un risultato complicato. La gara si avvicina e i problemi persistono.
L’infermeria svuota i magazzini del Verona e mette all’angolo Paolo Sammarco: contro il Sassuolo sarà emergenza totale. Il tecnico gialloblù dovrà fare i conti con un’autentica ecatombe che conta ben otto defezioni strutturali, costringendolo a ridisegnare integralmente l’undici titolare per lo scontro salvezza. Pesano come macigni le squalifiche di Akpa Akpro e Orban, che privano la mediana di fisicità e centimetri, ma il bollettino medico è ancora più spietato. Restano infatti indisponibili per infortunio Lirola, Gagliardini, Bernede, Suslov e Valentini, ai quali si aggiunge l’assenza certificata di Belghali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
Conferenza stampa Sammarco pre Sassuolo Verona: «Siamo senza Belghali, Serdar e gli squalificati, Lirola ha un problema muscolare. Sul ricorso per Orban dico questo»Paolo Sammarco annuncia che l’Hellas Verona affronterà il Sassuolo senza Belghali, Serdar e i giocatori squalificati, mentre Lirola è fermo per un problema muscolare.
L'Hellas Verona sceglie Sammarco per il dopo-ZanettiL'Hellas Verona ha deciso di cambiare allenatore dopo la sconfitta a Cagliari.
Verona, Sammarco: Lovric vicino al recupero, Bernede noPaolo Sammarco, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa presentato la sfida tra Sassuolo e l'Hellas in programma nella serata di domani. fantacalcio.it
Brutta tegola per il Verona di Sammarco, che dopo la squalifica per due turni dell'attaccante Gift Orban, dovrà fare a meno anche del centrocampista tedesco, di origine turca, Suat Serdar, infortunatosi nell'ultimo match di campionato della squadra scaligera facebook
