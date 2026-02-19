A causa di numerosi infortuni, il Verona affronta una partita difficile contro il Sassuolo. Otto titolari sono indisponibili, tra cui alcuni giocatori chiave come Sammarco, che non potrà scendere in campo. La squadra si presenta con molte assenze, costringendo l’allenatore a ripensare le scelte di formazione all’ultimo minuto. La situazione ha già creato tensione nello spogliatoio e preoccupa i tifosi, che temono un risultato complicato. La gara si avvicina e i problemi persistono.

L’infermeria svuota i magazzini del Verona e mette all’angolo Paolo Sammarco: contro il Sassuolo sarà emergenza totale. Il tecnico gialloblù dovrà fare i conti con un’autentica ecatombe che conta ben otto defezioni strutturali, costringendolo a ridisegnare integralmente l’undici titolare per lo scontro salvezza. Pesano come macigni le squalifiche di Akpa Akpro e Orban, che privano la mediana di fisicità e centimetri, ma il bollettino medico è ancora più spietato. Restano infatti indisponibili per infortunio Lirola, Gagliardini, Bernede, Suslov e Valentini, ai quali si aggiunge l’assenza certificata di Belghali. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Verona decimato, Sammarco senza otto titolari per il Sassuolo

