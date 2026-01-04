Tahirys Dos Santos chi è il giocatore eroe del Metz che ha salvato la fidanzata dal rogo di Crans-Montana

Tahirys Dos Santos, giovane terzino del Metz, si è distinto nel tragico incendio di Crans-Montana, salvando la fidanzata dalla furia delle fiamme. Durante la notte di Capodanno, il suo gesto coraggioso ha attirato l’attenzione, emergendo come esempio di prontezza e altruismo. In un contesto di grande dolore, la sua azione ha rappresentato un momento di speranza e solidarietà in una tragedia che ha coinvolto 47 vittime.

Tra i nomi delle persone che sono riuscite a salvarsi dal tremendo rogo in cui durante la notte di Capodanno hanno perso la vita 47 giovani avventori del pub «Le Constellation» di Crans-Montana figura anche quello del terzino sinistro del Metz Tahirys Dos Santos: il 19enne è balzato agli onori della cronaca per il gesto coraggioso compiuto per soccorrere la fidanzata, dopo essersi reso conto di non averla più al suo fianco una volta uscito dal locale in fiamme. Il giocatore francese, dopo essersi messo al sicuro all'esterno, non ha esitato infatti a rientrare nel locale per cercare e portare in salvo la giovane compagna, come riferito dal suo agente Christophe Hutteau.

