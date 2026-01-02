Strage di Crans-Montana | tra i feriti anche Tahirys Dos Santos calciatore del Metz in Ligue 1

Durante la notte tra il 31 dicembre e l’1 gennaio, un incendio ha devastato il bar-discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Tra i feriti si trova anche Tahirys Dos Santos, calciatore del Metz in Ligue 1. L’incidente ha causato numerosi danni e si stanno ancora valutando le cause e le conseguenze dell’accaduto.

C'è anche un calciatore della Ligue 1 francese fra le persone rimaste ferite nel rogo che ha distrutto il bar-discoteca Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera nella notte tra il 31 dicembre e l'1 gennaio. Si tratta del 19enne Tahirys Dos Santos in forza al Metz. A renderlo noto la stessa società con un post su X. "L'intero club rivolge i suoi pensieri a Tahirys, in queste ore in cui combatte contro la sofferenza", afferma la società francese. È devastante il bilancio della strage di Crans-Montana che ha distrutto le vite di 47 persone, presumibilmente tutti giovani, e ne ha ferite 112, alcuni in maniera molto grave con ustioni profonde.

