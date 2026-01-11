Una donna di 56 anni proveniente dal Minnesota è deceduta a Dorsch Beach, nelle Isole Vergini, dopo un attacco di squalo. L’incidente si è verificato giovedì pomeriggio, coinvolgendo Arlene Lillis, neo nonna, in un contesto di normale giornata in spiaggia. Nonostante l’intervento tempestivo di un infermiere presente, le ferite riportate sono risultate letali. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza in mare e sulle emergenze legate alla fauna

Tragedia a Dorsch Beach, Arlene Lillis muore dopo l'attacco di uno squalo. Una donna di 56 anni, Arlene Lillis, originaria del Minnesota, è morta giovedì pomeriggio nelle Isole Vergini americane a seguito di un attacco di squalo a Dorsch Beach, sull'isola di St. Croix. La donna ha perso un braccio e, nonostante il tempestivo intervento di un infermiere di passaggio, non ce l'ha fatta. Christopher Carroll, infermiere dello Utah in vacanza, si è tuffato in acqua per aiutare Lillis. "Quando mi sono avvicinato, ho visto tutto il sangue e ho capito che era un attacco di squalo", ha raccontato a NBC News.

© Notizieaudaci.it - Isole Vergini, neo nonna del Minnesota muore dopo l’attacco di uno squalo: il disperato intervento di un infermiere

