In ricordo di un giovane amico Raccolta fondi per il Gaslini
In ricordo di Gabri, un giovane amico, si terrà domenica a Vezzano una manifestazione per raccogliere fondi a favore dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Gaslini. L’evento vuole onorare la sua memoria contribuendo a sostenere i bambini e le famiglie coinvolte nelle cure contro il cancro, un gesto di solidarietà e speranza.
In ricordo di Gabri ci sarà domenica a Vezzano una manifestazione a sostegno dell’oncologia pediatrica del Gaslini. Si svolgerà a Vezzano inferiore dalle 14,30 in piazza del Campo, l’evento "Gioco e imparo", un pomeriggio di cuore per il Gaslini, con il patrocinio di Asd Vezzano e del Comune. Una manifestazione che nasce dal desiderio di trasformare un ricordo speciale in un gesto di speranza. Dalle 14.30 inizieranno le attività, per bambini di tutte le età per imparare a conoscere e avvicinarsi al cane in modo gentile e consapevole. I cani saranno dell’addestrattrice Elisa Pedrazzi, l’evento non è aperto ai cani esterni per garantire il massimo della sicurezza e serenità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
