Da Polla a Genova | la mamma di Samuele inizia una raccolta fondi per l’hospice pediatrico del Gaslini

Giulia, mamma di Samuele, ha avviato una raccolta fondi per sostenere l’hospice pediatrico del Gaslini, dopo aver perso il figlio lo scorso novembre. Samuele, affetto da oloprosencefalia, aveva trascorso nove anni sotto le cure dell’ospedale di Genova. La donna ha deciso di impegnarsi per aiutare altri bambini e famiglie in difficoltà, coinvolgendo la comunità locale. La sua iniziativa mira a raccogliere fondi per migliorare le strutture di assistenza pediatrica.

Il presidente Bucci: "Come Regione Liguria siamo al fianco di Giulia e Giuseppe, due genitori che con una forza straordinaria stanno trasformando il loro dolore in aiuto per gli altri" Da Polla a Genova, con il cuore colmo di dolore ma anche di coraggio: ieri il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha incontrato Giulia, mamma di Samuele, bambino affetto da oloprosencefalia scomparso lo scorso novembre dopo nove anni di cure all’Istituto Giannina Gaslini. Presente anche il vice ministro al Mit Edoardo Rixi. “Per nove anni l’ospedale è stata la casa di Samuele – ha ricordato Bucci – dove la famiglia ha trovato non solo cure di altissimo livello, ma anche umanità e sostegno in ogni momento”.🔗 Leggi su Salernotoday.it

In ricordo di un giovane amico. Raccolta fondi per il “Gaslini“In ricordo di Gabri, un giovane amico, si terrà domenica a Vezzano una manifestazione per raccogliere fondi a favore dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Gaslini.

La "Curva Siberiano" ricorda il piccolo Samuele: uno striscione e una bandiera per il bambino di PollaDurante la partita tra Salernitana e Giugliano, allo stadio “Arechi” di Salerno, è comparso uno striscione e una bandiera dedicati a Samuele Marcelli di Polla.

