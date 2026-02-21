Salerno scossa notturna a 319 km di profondità | paura a Montecorice

Una scossa di terremoto ha scosso Montecorice nella notte, a una profondità di 319 chilometri. Il movimento tellurico, di magnitudo 4.5, è stato avvertito chiaramente dai residenti e ha causato timori tra le persone. Nessun danno grave è stato segnalato finora, ma alcuni hanno avuto paura di possibili conseguenze. La terra ha tremato intorno alle 2 di notte, lasciando tutti in allerta. La protezione civile sta monitorando la situazione.

Terremoto a Salerno: Scossa di magnitudo 4.5 registra a Montecorice. Una scossa sismica di magnitudo 4.5 è stata registrata nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2026 nella zona di Montecorice, in provincia di Salerno. L'evento, localizzato con epicentro a 319 chilometri di profondità, è stato rilevato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Roma. Al momento, non si segnalano danni a persone o cose. La terra ha tremato alle ore 1:28, destando dal sonno i residenti della zona. Sebbene la profondità dell'ipocentro possa aver attenuato la percezione della scossa in superficie, l'evento ha comunque generato preoccupazione tra la popolazione. Terremoto nel Cilento: scossa di magnitudo 4.5 avvertita in Provincia di Salerno Nella notte del 21 febbraio 2026, alle ore 01:28, un terremoto di magnitudo 4.5 ML ha interessato la Provincia di Salerno, con epicentro a 2 km a nord-ovest di Montecorice (SA).