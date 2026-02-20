Cotronei Calabria | terremoto a 8 km di profondità paura tra

A Cotronei, nel Crotonese, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2, con epicentro a circa 8 km di profondità. La terra ha tremato improvvisamente, suscitando paura tra i residenti. La lieve scossa ha spinto le autorità a rafforzare i controlli sulle abitazioni e le infrastrutture locali. Nessun danno è stato segnalato finora, ma il monitoraggio del territorio resta attivo per garantire la sicurezza. La popolazione attende aggiornamenti ufficiali.

Scossa nel Crotonese: Epicentro a Cotronei, Monitoraggio Costante del Territorio. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha scosso il Crotonese questo pomeriggio, con epicentro nel comune di Cotronei. L'evento, registrato alle ore 17:11, non ha fortunatamente causato danni a persone o cose, ma ha riacceso l'attenzione sulla sismicità di una regione geologicamente complessa come la Calabria. La scossa è stata avvertita in diversi centri della provincia, destando preoccupazione tra la popolazione. Un Territorio Storicamente Vulnerabile. La Calabria è una regione intrinsecamente vulnerabile ai terremoti.