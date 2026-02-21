Salerno | 35enne arrestato droga e sfruttamento online nel centro

A Salerno, un uomo di 35 anni è stato fermato dalla polizia durante una operazione nel cuore della città. La sua attività includeva la vendita di droga e lo sfruttamento online di giovani. Gli agenti hanno sequestrato sostanze stupefacenti e computer usati per le attività illecite. Le indagini continuano per chiarire altri possibili coinvolgimenti e collegamenti nel quartiere storico. La comunità locale segue con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

Salerno, una rete di sfruttamento e droga smantellata nel centro storico: un arresto e le indagini in corso. Un uomo di 35 anni è stato posto agli arresti domiciliari a Salerno con l’accusa di gestire una rete di sfruttamento della prostituzione e di spaccio di stupefacenti, in particolare cocaina e crack. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile con il supporto della Polizia Municipale, ha svelato un’attività illecita radicata nel cuore del centro storico, caratterizzata da una precisa organizzazione e dall’utilizzo di strumenti digitali per eludere i controlli. L’indagine, coordinata dalla Procura presso il Tribunale di Salerno, mira a ricostruire l’intera filiera criminale e a identificare eventuali complici.🔗 Leggi su Ameve.eu

