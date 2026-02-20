Prostituzione e spaccio in un appartamento in centro a Salerno | arrestato l'organizzatore

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato a Salerno per aver gestito un giro di prostituzione e spaccio di droga in un appartamento nel centro della città. La polizia ha scoperto che l’uomo organizzava incontri e vendeva cocaina e crack in modo sistematico, coinvolgendo diverse persone. Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi grammi di sostanza stupefacente e denaro contante. L’indagine continua per chiarire altri aspetti dell’attività illecita.

L'uomo è considerato a capo di una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di cocaina e crack, reati consumati in un appartamento nel centro di Salerno.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Spaccio nel centro di Salerno: arrestato con 1 chilo di hashish e 19mila euro

Leggi anche: Blitz all'alba in un appartamento del centro: droga e soldi nel quartier generale dello spaccio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Sfruttamento della prostituzione minorile e spaccio di droga, 5 arresti nel Reggiano; Sfruttamento della prostituzione minorile e spaccio, cinque persone in arresto nel Reggiano; Cinque uomini arrestati per prostituzione minorile e spaccio; Reggio Emilia, forniscono droga a due minorenni poi le costringono a prostituirsi e a girare video hot: arrestati cinque uomini.

prostituzione e spaccio inSfruttamento della prostituzione minorile e spaccio di droga, 5 arresti nel Reggiano(ANSA) - REGGIO EMILIA, 12 FEB - Avrebbero partecipato alla realizzazione di video e materiale pedopornografico - approfittando dello stato di vulnerabilità delle minorenni anche facendole consumare s ... msn.com

Cinque uomini arrestati per prostituzione minorile e spaccioL'agghiacciante quadro emerge dalle i ndagini condotte dai Carabinieri di Scandiano, che con il coordinamento della procura di Bologna hanno fatto scattare le manette per cinque uomini, di età ... rainews.it