Prostituzione e spaccio in un appartamento in centro a Salerno | arrestato l'organizzatore

Un uomo è stato arrestato a Salerno per aver gestito un giro di prostituzione e spaccio di droga in un appartamento nel centro della città. La polizia ha scoperto che l’uomo organizzava incontri e vendeva cocaina e crack in modo sistematico, coinvolgendo diverse persone. Durante l’operazione, sono stati sequestrati diversi grammi di sostanza stupefacente e denaro contante. L’indagine continua per chiarire altri aspetti dell’attività illecita.

L'uomo è considerato a capo di una organizzazione dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di cocaina e crack, reati consumati in un appartamento nel centro di Salerno.