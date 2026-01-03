Salerno crolla tutto il muro del pattinodromo dopo la mareggiata
A Salerno, questa mattina, il muro di contenimento del pattinodromo di Torrione è crollato a seguito di una intensa mareggiata che ha interessato il litorale. L'evento rappresenta un intervento necessario per valutare eventuali interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture coinvolte. La situazione richiede attenzione e monitoraggio per garantire la sicurezza delle aree circostanti.
Il muro di contenimento del pattinodromo di Torrione è crollato definitivamente questa mattina, complice la forte mareggiata che ha colpito il litorale cittadino. La struttura era già stata interessata da un cedimento parziale lo scorso ottobre, una criticità nota e segnalata da tempo. Il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
