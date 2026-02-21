Salerno il Treno del Ricordo fa tappa alla stazione ferroviaria

Il “Treno del Ricordo” arriva a Salerno per commemorare le vittime delle foibe. La partenza dalla stazione di Napoli ha causato grande attenzione tra i pendolari e gli studenti delle scuole locali, che partecipano alla cerimonia di domani. Il treno porta con sé materiali storici e testimonianze, destinati a sensibilizzare l’opinione pubblica. La visita si inserisce nelle iniziative per mantenere vivo il ricordo di quel drammatico capitolo. La manifestazione coinvolge anche alcuni rappresentanti delle istituzioni locali.

Si terrà domani la cerimonia per l’arrivo a Salerno del “Treno del Ricordo” 2026, progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. L'appuntamento è per le ore 11 presso il binario 3 della Stazione ferroviaria, alla presenza del Sottosegretario di Stato per le Infrastrutture e i Trasporti, Antonio Iannone, delle autorità locali, delle associazioni e delle scolaresche. Il Treno del Ricordo è un treno storico, messo a disposizione da Fondazione FS Italiane e Gruppo FS appositamente allestito con una mostra multimediale e l’esposizione delle masserizie degli esuli. Il programma della cerimonia prevede il saluto delle Autorità e la visita ai vagoni del treno storico. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

