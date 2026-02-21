Salerno furia criminale | assalto a due negozi inseguimento e Jeep

A Salerno, nella giornata di ieri, una banda armata ha preso di mira due negozi, iniziando con un assalto a un caseificio e poi colpendo un punto vendita appena aperto. Durante le operazioni, i rapinatori sono stati inseguiti da passanti e forze dell’ordine, finendo con l’uso di una Jeep per darsi alla fuga. Le auto sono state trovate abbandonate in una zona periferica. La polizia sta indagando sui responsabili di questa violenta escalation.

Ecco l’articolo, redatto secondo le istruzioni fornite: Salerno è stata teatro, nella mattinata di ieri, di un’escalation di atti criminali che hanno nel mirino un caseificio e, successivamente, un’attività commerciale di nuova apertura. I malviventi, dopo un tentativo di furto fallito, hanno sfondato la vetrina di un punto vendita, portando via con sé circa mille euro in contanti. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, hanno immediatamente avviato un’indagine e un inseguimento che ha portato all’abbandono del veicolo utilizzato dai criminali. L’episodio si è consumato alle prime luci dell’alba, gettando un’ombra sull’attività economica locale e riacutizzando i timori per la sicurezza nella zona orientale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

