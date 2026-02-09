Assalto a portavalori | conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento Due sospettati in caserma

Questa mattina una sparatoria si è scatenata sulla statale tra Brindisi e Lecce. Due uomini hanno tentato di assaltare un portavalori, tra cui anche un’auto di scorta, e sono poi scappati. I carabinieri li hanno inseguiti e durante il tentativo di bloccarli è scoppiato un conflitto a fuoco. Alla fine, i sospettati sono stati fermati e portati in caserma. Nessuno è rimasto ferito.

SQUINZANO – Inferno sulla statale. Assalto a due portavalori (uno utilizzato come scorta), nella mattinata di oggi, lungo la via che collega Brindisi a Lecce. Un commando, composto da almeno quattro individui muniti di armi, avrebbe crivellato di colpi due mezzi blindati condotti dalle guardie.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Assalto Portavalori Morì durante l’inseguimento. Indagati altri due carabinieri Assalto da 2 milioni a un portavalori, parte del bottino distrutto dal fuoco La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Assalto Portavalori Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO. Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieriLeggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieri ... tg24.sky.it Assalto a un portavalori da parte di finti poliziotti sulla Brindisi-Lecce. Conflitto a fuoco con i carabinieri. Strada bloccataUn furgone portavalori è stato assaltato all’altezza di Tuturano. Al momento non risulta che ci siano feriti. I malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, co ... lagazzettadelmezzogiorno.it Assalto ai portavalori a Livorno. «I sardi avevano un’organizzazione paramilitare» CONTENUTO PREMIUM facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.