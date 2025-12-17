Clan business e furia ultrà | Programma criminale con gesti d’estrema violenza

Un'indagine giudiziaria a Milano svela un collegamento tra clan, attività illecite e il mondo ultrà, evidenziando un programma criminale caratterizzato da violenza e tentativi di controllo sul lucroso affare legato allo stadio di San Siro. L'inchiesta di Andrea Gianni mette in luce come la ’ndrangheta abbia esteso le sue mani anche nel settore dello sport e del business, rafforzando il suo potere attraverso gesti estremi.

Non solo spacciatori, soggetti a capo di business illeciti, commercianti ed imprenditori: a subire minacce estorsive da parte del clan di Ponticelli erano anche i procacciatori di clienti per gli studi legali. - facebook.com facebook

