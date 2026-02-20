Casa a luci rosse e spaccio nel centro storico di Salerno | arrestato 35enne

Un 35enne è stato arrestato dopo che la polizia ha scoperto un appartamento nel centro storico di Salerno usato come base per attività di prostituzione e droga. Gli agenti hanno trovato diverse persone e sostanze stupefacenti all’interno dell’appartamento, che si trova vicino a un noto locale della zona. La scoperta ha portato all’arresto dell’uomo, ritenuto responsabile di aver gestito questa operazione illegale nel cuore della città. La polizia prosegue le indagini per chiarire altri dettagli.

Un appartamento nel cuore del centro storico di Salerno trasformato, secondo gli inquirenti, in una base per prostituzione e spaccio. È scattata nella mattinata di oggi l’operazione della Squadra Mobile di Salerno che ha portato agli arresti domiciliari M.C, 35 anni, ritenuto al vertice di una presunta rete dedita allo sfruttamento della prostituzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento – arresti domiciliari – è stato eseguito dal personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno, con il supporto della Polizia Municipale, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Dismesso il negozio a luci rosse, 41enne arrestato per spaccio di sostanze Leggi anche: Spaccio nel centro di Salerno: arrestato con 1 chilo di hashish e 19mila euro Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Villa del Canavese trasformata in casa a luci rosse: indagato un 59enne; Villa del Canavese trasformata in casa a luci rosse: indagato un 59enne; Incontri a pagamento nella villa dell'amore: cosa faceva il proprietario; Sesso e droga nella villa di San Giorgio: nella stanza dell’amore coca, crack e prostitute. Villa del Canavese trasformata in casa a luci rosse: indagato un 59enneUtilizzata per anni come luogo di feste private e incontri a pagamento. Eseguita un’ordinanza di obbligo di dimora nei confronti di un uomo accusato di sfruttamento della prostituzione e un secondo in ... msn.com Montoro, casa a luci rosse a Roma: centro operativo in IrpiniaLa casa a luci rosse di Roma aveva una filiale a Montoro. Un appartamento di Montoro era una delle basi dell'organizzazione criminale specializzata nello sfruttamento e al favoreggiamento della ... ilmattino.it La Casa Grande con luci e attico segreto e il Castello delle Sirene sono pronti a ospitare le avventure indimenticabili dei vostri amici Sylvanian! Dal calore di una casa illuminata all’incanto di una cascata nascosta, ogni momento è un'occasione per sogn - facebook.com facebook