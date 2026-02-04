Droga e funghi allucinogeni in sala nel freezer e pure nel box | arrestato 35enne a Milano

Un uomo di 35 anni è stato arrestato lunedì a Milano per detenzione di droga a fini di spaccio. La polizia ha trovato in casa diversi involucri di sostanze stupefacenti, tra cui funghi allucinogeni. La droga era nascosta non solo in salotto, ma anche nel freezer e nel box auto. Il coinquilino di 38 anni è stato invece denunciato per ricettazione, dopo che sono emerse alcune irregolarità nella gestione degli oggetti trovati in casa. La vicenda si aggiunge alla serie di controlli in città contro lo spaccio di sostanze illegali

Milano, 4 febbraio 2026 – Arrestato a Milano un uomo di 35 anni, con precedenti. Il giovane lunedì è finito nei guai con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre il suo coinquilino, di 38 anni, è stato denunciato per ricettazione. A bloccare i due sono stati gli agenti del commissariato Comasina nel corso di un servizio volto al contrasto dello spaccio di droga. Il controllo . I poliziotti avevano in precedenza individuato un appartamento in via Martinazzoli come probabile luogo di detenzione e spaccio di droga. Gli hanno notato il 35enne uscire dallo stabile a bordo di un monopattino elettrico per poi farvi ritorno poco dopo, così hanno deciso di sottoporlo ad un controllo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

