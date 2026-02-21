Saint Moritz alpinista disperso | la madre raddoppia la ricompensa

Luciano Capasso, venticinquenne di Qualiano, scompare da quattro giorni durante un'escursione in montagna a Saint Moritz. La sua famiglia ha deciso di aumentare la ricompensa per chi fornisce informazioni utili al suo ritrovamento. Le ricerche si concentrano sui sentieri più isolati e nelle zone più impervie della zona alpina. Le autorità coordinano le operazioni, mentre amici e conoscenti sperano in un esito positivo. La sua scomparsa preoccupa la comunità locale.

Saint Moritz è teatro di una disperata ricerca per Luciano Capasso, un venticinquenne di Qualiano, in provincia di Napoli, scomparso da quattro giorni mentre praticava alpinismo in solitaria. La madre del giovane ha aumentato la ricompensa per chiunque fornisca informazioni utili al ritrovamento, portandola da 10.000 a 50.000 euro, e ha espresso forte preoccupazione per la mancanza di un contatto diretto e costante con le autorità italiane, chiedendo un referente istituzionale dedicato a gestire la situazione. La vicenda si è sviluppata rapidamente nelle ultime ore, con un crescente appello da parte della famiglia e un coinvolgimento attivo del legale, l’avvocato Sergio Pisani, che ha denunciato la difficoltà di comunicare direttamente con la Farnesina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

