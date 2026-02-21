Luciano Capasso disperso a Saint Moritz | la madre chiede un referente diretto e porta la ricompensa a 50mila euro

Luciano Capasso è scomparso a Saint Moritz, probabilmente a causa di un incidente durante un’escursione in montagna. La madre ha annunciato di aver aumentato la ricompensa a 50 mila euro per chi fornisce indicazioni utili sul suo ritrovamento. Sono passati quattro giorni senza tracce del giovane di 25 anni, che era in Svizzera per una vacanza. La famiglia chiede un contatto diretto con chi possa aiutare a trovarlo.

Cosa è successo a Luciano Capasso a Saint Moritz. Sono quattro giorni che non si hanno notizie di Luciano Capasso, 25 anni, originario di Qualiano, nell'hinterland nord di Napoli. Il giovane è scomparso il 18 febbraio durante un'escursione in montagna nell'area di Saint Moritz, dove lavorava. Luciano, appassionato ed esperto di alpinismo, aveva approfittato di un giorno libero per una salita in solitaria. L'ultima posizione nota lo colloca nella zona di Fuorcla Trovat, a circa 2700 metri di quota, un'area considerata a rischio valanghe. Secondo quanto riferito alla madre da una persona qualificatasi come guardia svizzera, il giovane sarebbe stato sorpreso da una violenta bufera di neve.