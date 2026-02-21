Sacchi sulle italiane ai playoff di Champions | Le partite d’andata ci hanno detto una cosa Juve? Tanti passi indietro! L’assenza di Lautaro non peserà per un motivo

Arrigo Sacchi analizza le sconfitte delle italiane nei playoff di Champions League, commentando le partite d’andata. L’ex allenatore critica la Juve, sottolineando che ha fatto molti passi indietro, mentre l’assenza di Lautaro non influirà troppo. Sacchi osserva che le tre squadre italiane hanno mostrato difficoltà evidenti, ma non considera ancora tutto perduto. Le prossime partite potranno cambiare il quadro delle qualificazioni.

Infortunio David, l’attaccante salta Galatasaray Juve: il motivo dell’assenza e cosa filtra sulle sue condizioniDavid non ha preso parte alla trasferta in Turchia a causa di un dolore all’inguine.

Sacchi: «Spalletti dice che la Juve ha fatto tre passi indietro col Galatasaray? È stato generoso…»Sandro Sacchi commenta le parole di Spalletti, che ha affermato che la Juventus avrebbe fatto “tre passi indietro” durante la partita contro il Galatasaray.

