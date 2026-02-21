Sacchi | Spalletti dice che la Juve ha fatto tre passi indietro col Galatasaray? È stato generoso…
Sandro Sacchi commenta le parole di Spalletti, che ha affermato che la Juventus avrebbe fatto “tre passi indietro” durante la partita contro il Galatasaray. Sacchi ritiene che questa valutazione sia troppo severa e sottolinea come la squadra abbia mostrato ancora qualche segnale di miglioramento, nonostante le difficoltà. La discussione si concentra sulla reale tenuta della Juventus in campo e sulle potenziali conseguenze delle critiche. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato molti dubbi.
Sacchi: «Spalletti dice che la Juve ha fatto tre passi indietro col Galatasaray? È stato generoso.». Le parole dell’ex tecnico sui bianconero. In un 2026 che ha visto le nostre “tre sorelle” barcollare pesantemente nelle gare d’andata dei playoff di Champions League, Arrigo Sacchi non accetta l’idea di un funerale anticipato. Per lui, il calcio è come la vita: una questione di distanze, coraggio e, soprattutto, di quel “gioco” che spesso viene sacrificato sull’altare dell’individualismo. Ecco le sue riflessioni sulla Juventus per La Gazzetta dello Sport: Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata IL MANTRA DELLA SPERANZA – « Come si dice in questi casi? Crederci sempre, mollare mai.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus, Spalletti post-Galatasaray “Fatti tre passi indietro”Dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray, Luciano Spalletti ha dichiarato che la Juventus deve fare tre passi indietro per rimettersi in carreggiata.
Spalletti a Sky nel post partita di Galatasaray Juve: «Abbiamo fatto dei passi indietro su diverse cose. Al ritorno proveremo la rimonta, ma è arrivato il momento di assumersi delle responsabilità. Su Bremer…»Luciano Spalletti ha detto che la Juventus ha commesso errori durante la partita contro il Galatasaray, a causa di una prestazione sotto le aspettative.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sacchi: Le amnesie dell'Inter, le armi della Juve. Ma come sarebbe finita senza il rosso a Kalulu?; Sacchi: Juve, punta sul gioco. Inter, al ritorno sarà una storia diversa. Dea, devi lottare; Sacchi su Inter Juve | Vittoria da incorniciare ma c’è una cosa su cui dovrà lavorare Chivu! Ottima quell’intuizione di Spalletti; Inter-Juve vittoria | Chivu ha ancora margine di miglioramento ottima l' intuizione di Spalletti.
Sacchi sul ko della Juventus in Champions: Spalletti ha visto 3 passi indietro? È stato generosoI tre ko incassati da Juventus, Inter e Atalanta nelle gare di andata del playoff di Champions League ha lasciato l'amaro in bocca oltre che la terribile. tuttomercatoweb.com
De Paola: Spalletti sta facendo molto bene, non notare differenza è malafede. Grazia a Kalulu? Si deve riparare a errore. Da Saviano accusa grave a MarottaL'ex direttore di Corsport e Tuttosport, Paolo De Paola, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Le sue considerazioni: Cosa dice su Saviano e le ... tuttojuve.com
Yildiz in calo, può riposare in Juventus-Como Spalletti studia altre soluzioni per 'ritrovare' il 10 - facebook.com facebook