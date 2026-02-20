Pietre sui binari a Castel San Pietro | 20enne ai domiciliari dopo il sabotaggio

Un giovane di 20 anni di Imola è stato messo agli arresti domiciliari dopo aver causato l’interruzione del traffico ferroviario a Castel San Pietro Terme. La polizia ha trovato pietre posizionate sui binari, che hanno provocato ritardi e cancellazioni di alcuni treni. L’azione si è verificata nel pomeriggio di martedì, mettendo a rischio la sicurezza di pendolari e operai. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra chi utilizza quotidianamente quella tratta.

Il gip convalida l'arresto ma dispone i domiciliari: il giovane ammette il gesto e nega motivazioni politiche. Indagini sui dispositivi sequestrati. Arresto convalidato per il 20enne imolese fermato nei giorni scorsi per aver posizionato pietre sui binari della ferrovia a Castel San Pietro Terme. Per il ragazzo sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato adottato dal gip Andrea Romito al termine dell'udienza di convalida. Il 2oenne, incensurato, era stato arrestato dai carabinieri mentre si allontanava in bicicletta dal luogo del fatto ed era stato trasferito in carcere.