Sabotaggio ai treni indagine per terrorismo e attentato ai trasporti Il Ministero | Chiederemo i danni

9 feb 2026

La polizia indaga su un attentato ai treni avvenuto sabato mattina a Bologna. I magistrati hanno aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando reati di sabotaggio e terrorismo. Il Ministero promette di chiedere i danni. La scena è stata segnata da un gesto che mette a rischio la sicurezza dei trasporti pubblici.

Un attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. Sono le ipotesi di reato del fascicolo contro ignoti che i magistrati di Bologna apriranno per indagare sul sabotaggio ai treni avvenuto sabato mattina. L’inchiesta è stata assegnata dal procuratore Paolo Guido al gruppo specializzato 'Terrorismo' della procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi: anche se le azioni al momento non sono state ancora rivendicate, la pista che si segue è quella della matrice anarchica. Ipotesi tutta da verificare come è da verificare che le azioni siano legate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, iniziate proprio sabato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell’Alta Velocità nel nodo ferroviario.

La polizia ha aperto un’indagine dopo il sabotaggio ai treni nel nodo ferroviario di Bologna.

