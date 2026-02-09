Sabotaggio ai treni indagine per terrorismo e attentato ai trasporti Il Ministero | Chiederemo i danni

La polizia indaga su un attentato ai treni avvenuto sabato mattina a Bologna. I magistrati hanno aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando reati di sabotaggio e terrorismo. Il Ministero promette di chiedere i danni. La scena è stata segnata da un gesto che mette a rischio la sicurezza dei trasporti pubblici.

Un attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. Sono le ipotesi di reato del fascicolo contro ignoti che i magistrati di Bologna apriranno per indagare sul sabotaggio ai treni avvenuto sabato mattina. L’inchiesta è stata assegnata dal procuratore Paolo Guido al gruppo specializzato 'Terrorismo' della procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi: anche se le azioni al momento non sono state ancora rivendicate, la pista che si segue è quella della matrice anarchica. Ipotesi tutta da verificare come è da verificare che le azioni siano legate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, iniziate proprio sabato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell’Alta Velocità nel nodo ferroviario.

La polizia ha aperto un’indagine dopo il sabotaggio ai treni nel nodo ferroviario di Bologna.

Sabotaggio ai treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasportiUn attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. ansa.it

Sabotaggi ai treni: si indaga per terrorismo/ L’ipotesi: una prova di forza in vista di attacchi più graviSabotaggi ai treni, si indaga anche per terrorismo: gli inquirenti cercano i responsabili e il MIT è pronto a fargli pagare i danni ... ilsussidiario.net

Nel primo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro ha bloccato i treni di mezza Italia, con ritardi fino a due ore per Alta Velocità, Intercity e Regionali e cancellazioni che si sono risolti soltanto nel pomerig facebook

Sabotaggio ai treni, Procura distrettuale di Ancona aprirà un fascicolo. Tra le ipotesi legame tra incendio a Pesaro e danneggiamenti a Bologna #ANSA x.com