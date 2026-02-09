Sabotaggio ai treni indagine per terrorismo e attentato ai trasporti Il Ministero | Chiederemo i danni
La polizia indaga su un attentato ai treni avvenuto sabato mattina a Bologna. I magistrati hanno aperto un fascicolo contro ignoti, ipotizzando reati di sabotaggio e terrorismo. Il Ministero promette di chiedere i danni. La scena è stata segnata da un gesto che mette a rischio la sicurezza dei trasporti pubblici.
Un attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. Sono le ipotesi di reato del fascicolo contro ignoti che i magistrati di Bologna apriranno per indagare sul sabotaggio ai treni avvenuto sabato mattina. L’inchiesta è stata assegnata dal procuratore Paolo Guido al gruppo specializzato 'Terrorismo' della procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi: anche se le azioni al momento non sono state ancora rivendicate, la pista che si segue è quella della matrice anarchica. Ipotesi tutta da verificare come è da verificare che le azioni siano legate alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, iniziate proprio sabato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su Treni Sabotaggio
Sabotaggio treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasporti. Mit: «Chiederemo danni milionari ai responsabili»
La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell’Alta Velocità nel nodo ferroviario.
Sabotaggio ai treni, il Mit: «Chiederemo risarcimenti milionari». Si indagherà per terrorismo e attentato ai trasporti
La polizia ha aperto un’indagine dopo il sabotaggio ai treni nel nodo ferroviario di Bologna.
Ultime notizie su Treni Sabotaggio
Argomenti discussi: Sabotaggio ai treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasporti; Sabotaggio treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasporti. Mit: Chiederemo danni milionari ai responsabili; Sabotaggio ai treni, indagini mirate: focus su terrorismo e attentato ai trasporti; Caos treni e sabotaggi, la Procura apre un'inchiesta per terrorismo. Meloni: Nemici dell'Italia.
Sabotaggio ai treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasportiUn attentato ai trasporti e un gesto commesso con finalità di terrorismo. ansa.it
Sabotaggi ai treni: si indaga per terrorismo/ L’ipotesi: una prova di forza in vista di attacchi più graviSabotaggi ai treni, si indaga anche per terrorismo: gli inquirenti cercano i responsabili e il MIT è pronto a fargli pagare i danni ... ilsussidiario.net
Nel primo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina un sabotaggio alle linee ferroviarie a Bologna e Pesaro ha bloccato i treni di mezza Italia, con ritardi fino a due ore per Alta Velocità, Intercity e Regionali e cancellazioni che si sono risolti soltanto nel pomerig facebook
Sabotaggio ai treni, Procura distrettuale di Ancona aprirà un fascicolo. Tra le ipotesi legame tra incendio a Pesaro e danneggiamenti a Bologna #ANSA x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.