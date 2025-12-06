la sab group oggi in trasferta a san lazzaro di savena

La Sab Group Rubicone in Volley oggi alle 20 tornerà in campo a San Lazzaro di Savena, dove affronterà la Hokkaido Bologna nella nona giornata del campionato di serie B. I sammauresi, attualmente in testa alla classifica, arrivano dal convincente successo per 3-1 contro la Paoloni Macerata, una vittoria che ha rafforzato ulteriormente le certezze del gruppo. "La partita con Macerata ci ha portato ancora più sicurezze sull’importanza tecnica della squadra – commenta coach Stefano Mascetti – perché l’ingresso di Pascucci fin dall’inizio al posto di Bellomo, che non era al 100%, non ha minimamente influenzato il gioco e l’atteggiamento in campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

