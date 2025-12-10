Sab Group salda in vetta Settima vittoria di fila
La Sab Group Rubicone prosegue il suo cammino inarrestabile nel campionato di pallavolo maschile di serie B, conquistando la settima vittoria consecutiva. Con un successo per 3-0 in trasferta contro la Hokkaido Bologna, la squadra mantiene saldamente la testa del girone D, consolidando il suo momento positivo e la leadership in classifica.
Continua il momento magico della Sab Group Rubicone, che centra la settima vittoria consecutiva trionfando 3-0 in trasferta contro la Hokkaido Bologna, mantenendo così la vetta del girone D del campionato di pallavolo maschile di serie B. La squadra gialloblù sale dunque a quota 25 punti in classifica, continuando a guidare il gruppo tallonata da Osimo, che insegue a 23. Entrambe le squadre hanno vinto otto delle nove gare fin qui disputate, a testimonianza di un ruolino di marcia da primissime della classe acquisito sul campo, con un’ampia fetta di avversari già affrontati. I due punti di margine sono dunque frutto del diverso numero di set persi, che hanno poi portato a dividere la posta nei tiebreak. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
