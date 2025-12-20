Serie B2 Ambra Cavallini a Livorno Coach Tagliagambe | Dobbiamo essere decisi

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima partita del 2025 per l’Ambra Cavallini Pontedera che spera di chiudere in bellezza l’anno in corso dopo un periodo difficile. Stasera il team di coach Tagliagambe è atteso a Livorno in casa del Perullo Volley con fischio d’inizio alle 21. Sulla carta è un match abbordabile per le biancoblu, ma il condizionale resta d’obbligo e la vittoria andrà (come sempre) conquistata pallone su pallone sul campo. Le pontederesi sono attualmente al nono posto con 13 punti, le labroniche il fanalino di coda del campionato con appena 5:3 conquistati nella gara di esordio e poi, poco dopo, due punti al termine di un tie- break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b2 ambra cavallini a livorno coach tagliagambe dobbiamo essere decisi

© Sport.quotidiano.net - Serie B2. Ambra Cavallini a Livorno. Coach Tagliagambe: "Dobbiamo essere decisi»

Leggi anche: Volley serie B2. Ambra, gran lotta ma niente punti

Leggi anche: Volley serie B2. Ambra, l’ora del riscatto: "Non possiamo fallire»

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Volley serie B2. Ambra, l’ora del riscatto: Non possiamo fallire; Volley Livorno: contro il Carpe Diem è tempo di reagire per Melosi e compagne.

serie b2 ambra cavalliniSerie B2. Ambra Cavallini a Livorno. Coach Tagliagambe: "Dobbiamo essere decisi» - Ultima partita del 2025 per l’Ambra Cavallini Pontedera che spera di chiudere in bellezza l’anno in corso dopo un ... sport.quotidiano.net

serie b2 ambra cavalliniVolley serie B2. Ambra, l’ora del riscatto: "Non possiamo fallire» - L’Ambra Cavallini Pontedera cerca il riscatto dopo tre turni a vuoto, ma il calendario di questo penultimo turno del ... lanazione.it

serie b2 ambra cavalliniVolley serie B2. L’Ambra deve ritrovare la via della vittoria: "Coverciano è costruita per la promozione» - Momento delicato per l’Ambra Cavallini Pontedera chiamata a ritrovare la via del successo dopo due stop consecutivi arrivati dopo ... msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.