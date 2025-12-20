Serie B2 Ambra Cavallini a Livorno Coach Tagliagambe | Dobbiamo essere decisi
Ultima partita del 2025 per l’Ambra Cavallini Pontedera che spera di chiudere in bellezza l’anno in corso dopo un periodo difficile. Stasera il team di coach Tagliagambe è atteso a Livorno in casa del Perullo Volley con fischio d’inizio alle 21. Sulla carta è un match abbordabile per le biancoblu, ma il condizionale resta d’obbligo e la vittoria andrà (come sempre) conquistata pallone su pallone sul campo. Le pontederesi sono attualmente al nono posto con 13 punti, le labroniche il fanalino di coda del campionato con appena 5:3 conquistati nella gara di esordio e poi, poco dopo, due punti al termine di un tie- break. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
