Rugby serie A Boccarossa | Fiorini domani reagisci
La Fiorini Pesaro Rugby, impegnata nel campionato di Serie A, si prepara a reagire alla recente sconfitta contro Tarvisium. Domani, alle 14,30 al Teknowool Rugby Park, si affronta Rugby Paese in una partita importante per il team, che punta a riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica.
La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, vuole archiviare subito la sconfitta con Tarvisium. Domani ancora al Teknowool Rugby Park, è in programma alle 14,30 la sfida con Rugby Paese. "Siamo noi a scegliere il nostro destino – dice il mediano di mischia, Nicola Boccarossa –. Con Tarvisium la partita ce la siamo complicata noi. Abbiamo fatto agli avversari tanti regali con errori. Nonostante tutto, il primo tempo l’abbiamo finito in vantaggio. Abbiamo cercato di riprenderci sul finale, ci sono stati dei segnali positivi, ma non sono bastati; la partita dura 80 minuti, non possiamo pensare di vincerla giocando solo per 20 minuti". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Rugby serie A. Boccarossa: Fiorini domani reagisci».
