La Francia ha dominato la partita contro il Galles, infliggendo una pesante sconfitta a Cardiff con il punteggio di 54-12. La squadra di Fabien Galthié ha messo subito in chiaro le proprie intenzioni, segnando numerosi punti fin dai primi minuti. I britannici hanno mostrato un gioco confuso e poco incisivo, lasciando spazio ai Bleus di prendere il comando del match. Questo risultato mette la Francia in vetta alla classifica delle Sei Nazioni, mentre il Galles si trova in una notte difficile, con molte difficoltà da affrontare.

La Francia fa quello che vuole, e per il Galles è notte fonda. Si può riassumere così il match di Cardiff che chiude la seconda giornata del Sei Nazioni, con i Bleus che passano 54-12 al Millennium Stadium contro un Galles in piena crisi. Prima di tutto sportiva, visti i risultati terrificanti degli ultimi anni (solo due vittorie nel 2025, entrambe contro il Giappone, mentre al Sei Nazioni non vincono addirittura dal 2023), ma anche crisi economica, visto che una delle quattro squadre professionistiche gallesi rischia di saltare nel giro di un anno, e crisi anche per quanto riguarda la passione dei tifosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sei Nazioni, Francia devastante. Notte fonda per il Galles, distrutto a Cardiff

La Francia ha dominato il Galles a Cardiff, provocando una sconfitta pesante e conquistando subito la testa della classifica del Sei Nazioni 2026.

A Twickenham, l’Inghilterra ha dominato il Galles nel primo match del Sei Nazioni 2026.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.