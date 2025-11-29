Rugby Coppa Italia | Valorugby Emilia e Petrarca Padova in semifinale

La seconda fase della Coppa Italia 202526 prende definitivamente forma grazie ai due recuperi disputati tra il 28 e il 29 novembre, che hanno chiuso ogni calcolo aritmetico. La notizia principale riguarda le qualificate dirette alla semifinale: Petrarca e Valorugby Emilia, già certe del passaggio del turno, si presenteranno come teste di serie nella corsa al titolo. Il Petrarca, grazie alla vittoria con bonus su Mogliano, ha anche scavalcato gli emiliani conquistando il primo posto complessivo. Fondamentale per il quadro dei barrage è stato il pareggio maturato allo Zaffanella tra Viadana e Rovigo (16-16). 🔗 Leggi su Oasport.it

