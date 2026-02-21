Rubano tre telefoni cercano di fuggire in auto ma i carabinieri li acciuffano

Il 10 febbraio, due uomini sono stati fermati dai Carabinieri di Soriano nel Cimino dopo aver rubato tre telefoni in un negozio. I malviventi hanno tentato di scappare a bordo di un'auto, ma sono stati intercettati e bloccati dalle forze dell’ordine. I cittadini che avevano assistito al furto hanno fornito descrizioni utili per rintracciarli. La fuga si è conclusa in breve tempo, lasciando i sospetti in manette. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti.

Dopo la segnalazione i malviventi sono stati intercettati sulla provinciale Molinella, a bordo della macchina la refurtiva Nel pomeriggio del 10 febbraio scorso, i Carabinieri della Stazione di Soriano nel Cimino hanno tratto in arresto due persone ritenute responsabili del furto di 3 cellulari. I militari, impegnati in un servizio di pattuglia, hanno ricevuto dalla centrale operativa di Viterbo la segnalazione di un veicolo sospetto, un'Audi A4 con targa polacca, probabilmente utilizzato per compiere alcuni furti in zona, intercettandolo lungo la strada provinciale Molinella. Alla vista dei militari, il conducente ha tentato la fuga, ma, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato.