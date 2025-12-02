Rubano due auto in pochi minuti ma una delle vittime allerta il 112 | fermati in tre dai carabinieri

LIZZANELLO – Furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di arnesi da scasso: queste le accuse di cui risponderanno, in concorso, Giovanni Salvati, un 38enne di Gagliano del Capo; Marco Valiani, 43enne di Lecce e Giulia Quarta, una 28enne di Surbo, fermati in flagranza nelle scorse. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

