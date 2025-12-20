Rubano un'auto ma dimenticano di disattivare il GPS e i Carabinieri li trovano | arrestato minorenne
Rubano un'auto ma il Gps li tradisce e porta i Carabinieri direttamente a loro. Il furto d'auto si trasforma quindi in una fuga a piedi finita con l'arresto di un minorenne a Palermo.
